Задание 7 умоляю ))))))

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Задание 7 умоляю ))))))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пожарный - 1)человек, тушащий пожары, 2)в значении прилагательного
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