Помогите умоляю вас!!! Номер 18!
Русский язык
Помогите умоляю вас!!! Номер 18!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Черно- белый мячик, радостный мальчик, желтая футболка 2. Сидит на бревне, лыжи на ногах, машет рукой 3. Гордо стоит, недовольно ворчит
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