Решите уравнение. 2(5-3x)-4(2x-1)gt;-2(-x-2)

Алгебра
Решите уравнение. 2(5-3x)-4(2x-1)gt;-2(-x-2)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10-6х-8х+4>+2х+2 -6х-8х-2х> 2-4-10 -16х>-12 х <1целая 1 третья И там надо начертить же будет от -бесконечности до 1 целой одной третьей
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