Решите уравнение 2х^2-5х-7=0 Помогите пожалуйста.... как можно быстрее....

Алгебра
Решите уравнение 2х^2-5х-7=0 Помогите пожалуйста.... как можно быстрее....
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2x^2 - 5x - 7 = 0 D = b^2 - 4ac = 25 + 56 = 81 = 9^2 x1 = ( 5 +9) / 4 = 3,5 x2 = ( 5 - 9) / 4 = - 1
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