Просклоняй слова клоун и папа проговаривая слова помощники и вопросы. С каким из этих слов совпадают окончания у слов:занавеска________ и платье____________.Проверь себя,просклоняй эти слова рядом с предыдущими.
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Просклоняй слова клоун и папа проговаривая слова помощники и вопросы. С каким из этих слов совпадают окончания у слов:занавеска________ и платье____________.Проверь себя,просклоняй эти слова рядом с предыдущими.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И.п.(кто?)клоун;папа Р.п.(нет)(кого?)клоуна,папы; Д.п.(дать)(кому?)клоуну;папе; В.п.(вижу)(кого?)клоуна;папу; Т.п.(доволен)(кем?)клоуном,папой П.п.(говорю о)о клоуне, о папе. занавеска(папа),платье(клоун) И.п.(что?)занавеска,платье; Р.п.нет(чего?)занавески, платья Д.п.дать(чему?)занавеске,платью; В.п.вижу(что?)занавкску,платье; Т.п.доволен(чем?)занавеской, платьем, П.п.говорю о(о чём?)о занавеске,о платье
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