Просклоняй слова клоун и папа проговаривая слова помощники и вопросы. С каким из этих слов совпадают окончания у слов:занавеска________ и платье____________.Проверь себя,просклоняй эти слова рядом с предыдущими.

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Просклоняй слова клоун и папа проговаривая слова помощники и вопросы. С каким из этих слов совпадают окончания у слов:занавеска________ и платье____________.Проверь себя,просклоняй эти слова рядом с предыдущими.

Автор: Гость