Мини-сочиние на тему: Как смех помогает боротся с ложью или ленью.

Литература
Мини-сочиние на тему: Как смех помогает боротся с ложью или ленью.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Успех улыбается тем, кто первый сможет прсмеяться над собой". Так же смех устраняет гнев, напряжение. Это,думаю, и помогает людям бороться с ошибками.
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