. Простое вещество с наиболее ярко выраженными металлическими свойствами: 1) стронций 3) селен 2) свинец 4) натрий
Химия
. Простое вещество с наиболее ярко выраженными металлическими свойствами: 1) стронций 3) селен 2) свинец 4) натрий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стронций, потому что металлические свойства усилиливаются вниз и налево( если смотреть на Периодическую таблицу хим. элементов)
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