Найти облость определения выражения: корен, под ним 7-2х и черта внизу х+2 Чёрточка это деление
Алгебра
Найти облость определения выражения: корен, под ним 7-2х и черта внизу х+2 Чёрточка это деление
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(√7-2x)/(x+2) 7-2x≥0, -2x≥-7, 2x≤7, x+2≠0; x≠-2; x≤7/2; x≤3,5; x∈(-∞;-2)∪(-2;3,5]
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