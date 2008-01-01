Презентация экономика курганской области
Окружающий мир
Презентация экономика курганской области
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Экономика Курганской области — 62-я экономика среди субъектов Российской Федерации по объёму валового регионального продукта (2008 г.). Объём валового регионального продукта Курганской области в 2008 году составил 106 млрд...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Химия
. Простое вещество с наиболее ярко выраженными металлическими свойствами: 1) стронций 3) селен 2) свинец 4) натрий