Презентация экономика курганской области

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Презентация экономика курганской области
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Гость:
Экономика Курганской области — 62-я экономика среди субъектов Российской Федерации по объёму валового регионального продукта (2008 г.). Объём валового регионального продукта Курганской области в 2008 году составил 106 млрд...
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