Решите уравнение (38+b)×12=840 с проверкой

Математика
Решите уравнение (38+b)×12=840 с проверкой
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(38+b)*12=840 38*12+12b=840 12b=840-456 12b=384 b=384/12 b=32 Проверим. (38+32)*12=70*12=840
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