Решите уравнение (4,23х-х-0,491)•2,8=14
Математика
Решите уравнение (4,23х-х-0,491)•2,8=14
Ответ(ы) на вопрос:
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(4,23х-х-0,491)•2,8=14 3,23x-0,491=14:2,8 3,23x-0,491=5 3,23x=5+0,491 3,23x=5,491 x=5,491:3,23 x=1,7 ========или так======== (4,23х-х-0,491)•2,8=14 (3,23x-0,491)*2,8=14 9,044x-1,3748=14 9,044x=14+1,3748 9,044x=15,3748 x=15,3748:9,044 x=1,7
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