Пожалуйста решите 1.решите задачи и 3.напишите уравнение реакций,соответствующие ??ледующий схеме.

Химия
Пожалуйста решите 1.решите задачи и 3.напишите уравнение реакций,соответствующие ??ледующий схеме.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если что-то не так будет - сорян. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
5 как его решить дайте ответ пж
Ответить
Английский язык
My grandma's dot some roller skates
Ответить
Математика
Произведения трёх множителей равно 336. Первых множитель равен 8,а третий-6. Найди второй множитель
Ответить
Русский язык
Заполните таблицы.Существительные,прилагательные,наречия. вставьте где необходимо после шипящих мягкий знак. гараж, ветош,настеж, сплошь,линюч,плеш...
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста))
Ответить