Пожалуйста решите 1.решите задачи и 3.напишите уравнение реакций,соответствующие ??ледующий схеме.
Химия
Пожалуйста решите 1.решите задачи и 3.напишите уравнение реакций,соответствующие ??ледующий схеме.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если что-то не так будет - сорян.
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