Заполните таблицы.Существительные,прилагательные,наречия. вставьте где необходимо после шипящих мягкий знак. гараж, ветош,настеж, сплошь,линюч,плеш, матч, свеж, настеж, лещ,вскач, смерч, много встреч, пригож, гореч, навзничь, б...

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Заполните таблицы.Существительные,прилагательные,наречия. вставьте где необходимо после шипящих мягкий знак. гараж, ветош,настеж, сплошь,линюч,плеш, матч, свеж, настеж, лещ,вскач, смерч, много встреч, пригож, гореч, навзничь, блестящ.

Автор: Гость