Заполните таблицы.Существительные,прилагательные,наречия. вставьте где необходимо после шипящих мягкий знак. гараж, ветош,настеж, сплошь,линюч,плеш, матч, свеж, настеж, лещ,вскач, смерч, много встреч, пригож, гореч, навзничь, б...
Русский язык
Заполните таблицы.Существительные,прилагательные,наречия. вставьте где необходимо после шипящих мягкий знак. гараж, ветош,настеж, сплошь,линюч,плеш, матч, свеж, настеж, лещ,вскач, смерч, много встреч, пригож, гореч, навзничь, блестящ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Настежь,сплошь,плешь,вскачь,горечь,навзничь. остальные без ь пишутся,наверное
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Английский язык
Биология
Помогите!!! срочно!!!<br /> как назвать фотографию где дерево и снег,деревья(только не лазурь февральская)