Срочно!!! Номер 15, ,мини рассказ(7 предложений) о себе.
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Срочно!!! Номер 15, ,мини рассказ(7 предложений) о себе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
MMy name is ........-свое имя вставишь . I am.... свой возраст . I am in the класс в котором ты учишся form.My hobby is ............. -твое хобби .I have got many friends.-у меня много друзей.We play different games togetee.-иы играем всегла вместе .
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