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Что такое вешать нос? 1
Русский язык
Что такое вешать нос? 1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вешать нос - это значит не расстраиваться и т.д
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