Помогите ответить на вопрос,Это не человек а ангел небесный (образ матери)

Гость: Гость:

Мама - человек который подарил мне жизнь. Она заботилась и заботится обо мне. Помогла сделать мне первые шаги, сказать первое слово. Она беспокоится обо мне когда меня долго нет или я далеко. Мама не жалея себя вырастила меня. Мама - это ангел небесный.