Помогите ответить на вопрос,Это не человек а ангел небесный (образ матери)
Литература
Помогите ответить на вопрос,Это не человек а ангел небесный (образ матери)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мама - человек который подарил мне жизнь. Она заботилась и заботится обо мне. Помогла сделать мне первые шаги, сказать первое слово. Она беспокоится обо мне когда меня долго нет или я далеко. Мама не жалея себя вырастила меня. Мама - это ангел небесный.
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