Помогите пожалуйста!!!!Решить задачу!!!!! На кирпичном заводе изготавливали в перв??е 3 месяца года по 85 000 кирпичей ежемесячно, а в остальные месяцы года-по 81 500 кирпичей ежемесячно. Сколько всего кирпичей изготовил заво...
Математика
Помогите пожалуйста!!!!Решить задачу!!!!! На кирпичном заводе изготавливали в перв??е 3 месяца года по 85 000 кирпичей ежемесячно, а в остальные месяцы года-по 81 500 кирпичей ежемесячно. Сколько всего кирпичей изготовил завод в этом году?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В году 12месяцев следовательно 85000*3+81500*9=255000+733500=988500
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