Помогите пожалуйста!!!!Решить задачу!!!!! На кирпичном заводе изготавливали в перв??е 3 месяца года по 85 000 кирпичей ежемесячно, а в остальные месяцы года-по 81 500 кирпичей ежемесячно. Сколько всего кирпичей изготовил заво...

Математика

Помогите пожалуйста!!!!Решить задачу!!!!! На кирпичном заводе изготавливали в перв??е 3 месяца года по 85 000 кирпичей ежемесячно, а в остальные месяцы года-по 81 500 кирпичей ежемесячно. Сколько всего кирпичей изготовил завод в этом году?

Автор: Гость