Химические явления в окружающей среде (10-15 примеров), заранее, спасибо

Химия
Химические явления в окружающей среде (10-15 примеров), заранее, спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Окисление молока. 2. Короззия металов. 3. Гниение травы. 4. Брожение винограда. 5. Горение угля.
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