Высота аквариума 40 см какое давление оказывает вода на дно аквариума если он запо??нен до верху
Физика
Высота аквариума 40 см какое давление оказывает вода на дно аквариума если он запо??нен до верху
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H=40см=0.4м P=р×g×h P=1000×10×0.4=4000Па или 4кПа
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