Высота аквариума 40 см какое давление оказывает вода на дно аквариума если он запо??нен до верху

Физика
Высота аквариума 40 см какое давление оказывает вода на дно аквариума если он запо??нен до верху
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H=40см=0.4м P=р×g×h P=1000×10×0.4=4000Па или 4кПа
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