Черты характера царицы(которая злая) из сказки о мертвой царевне и семи богтырях

Литература
Черты характера царицы(которая злая) из сказки о мертвой царевне и семи богтырях
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Гость:
Злая, статусная, чопрная, надмедная, хитрая
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