Черты характера царицы(которая злая) из сказки о мертвой царевне и семи богтырях
Литература
Черты характера царицы(которая злая) из сказки о мертвой царевне и семи богтырях
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Злая, статусная, чопрная, надмедная, хитрая
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выпиши сложные слова, поставив их в начальную форму.рядом с каждым словом в скобках напиши слова,которые дали жизнь этому слову.слова в скобках тож...
Окружающий мир
Математика
Некоторое число сначала увеличили на 10 % , а потом уменьшили результат на 10 %. Устан??вите, полученное число больше или меньше исходного и на с...
Английский язык