Выпиши сложные слова, поставив их в начальную форму.рядом с каждым словом в скобках напиши слова,которые дали жизнь этому слову.слова в скобках тоже пиши в начальной форме 1)Дуб дубоватый,широкозеленолистый ,зеленобелогубые.

Русский язык

Выпиши сложные слова, поставив их в начальную форму.рядом с каждым словом в скобках напиши слова,которые дали жизнь этому слову.слова в скобках тоже пиши в начальной форме 1)Дуб дубоватый,широкозеленолистый ,зеленобелогубые.

Автор: Гость