Выпиши сложные слова, поставив их в начальную форму.рядом с каждым словом в скобках напиши слова,которые дали жизнь этому слову.слова в скобках тоже пиши в начальной форме 1)Дуб дубоватый,широкозеленолистый ,зеленобелогубые.

Русский язык
Выпиши сложные слова, поставив их в начальную форму.рядом с каждым словом в скобках напиши слова,которые дали жизнь этому слову.слова в скобках тоже пиши в начальной форме 1)Дуб дубоватый,широкозеленолистый ,зеленобелогубые.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Широкозеленолист(широкий,зеленый,лист),зеленобелогуб(зеленый,белый,губа)
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