Решите уравнение с заменой переменной (х²-4х+4)²+2(х-2)²=3
Алгебра
Решите уравнение с заменой переменной (х²-4х+4)²+2(х-2)²=3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-2= Z Z^2+2Z-3=0 (3 сразу перенес) D=корень из 16 Z1= (-2+4)/2=1 Z2=-2-4/2=-3 Подставляем X-2=1 X-2=-3 дальше , я думаю, ты сам )) в ответ Х !! Не Z!
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