В спирали электронагревателя изготовленного из никелиновой проволоки площадью поперечного сечения 0,1 мм"2, при напряжении 220В сила тока 4А какова длина проволоки?Удельное сопротивление никелина 0,4 Ом*мм"2/м.

Физика

В спирали электронагревателя изготовленного из никелиновой проволоки площадью поперечного сечения 0,1 мм"2, при напряжении 220В сила тока 4А какова длина проволоки?Удельное сопротивление никелина 0,4 Ом*мм"2/м.

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