В спирали электронагревателя изготовленного из никелиновой проволоки площадью поперечного сечения 0,1 мм"2, при напряжении 220В сила тока 4А какова длина проволоки?Удельное сопротивление никелина 0,4 Ом*мм"2/м.
Физика
В спирали электронагревателя изготовленного из никелиновой проволоки площадью поперечного сечения 0,1 мм"2, при напряжении 220В сила тока 4А какова длина проволоки?Удельное сопротивление никелина 0,4 Ом*мм"2/м.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
L=RS/po R=U/i=220/4=55 l=55*0,1 мм"2/0,4 Ом*мм"2/м=13.75 Om
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