1)Прочитай Не баловал дед внука но и (не) отказывал в том, в чём можно (не) отказывать. Дрова вздумает пилить (А, а)лёша - милости просим! Дед за одну ручку пилы держится, внук- за другую. ----Коли берёшься за дело - доведи ...
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1)Прочитай Не баловал дед внука но и (не) отказывал в том, в чём можно (не) отказывать. Дрова вздумает пилить (А, а)лёша - милости просим! Дед за одну ручку пилы держится, внук- за другую. ----Коли берёшься за дело - доведи до конца. А если видишь, что дело тебе не по рукам, подожди, когда вырастеш. Спиши, вставив, где нужно, пропущенные буквы. Укажи лицо и число глаголов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не баловал(ед.ч., 3 лицо) дед внука, но и не отказывал(ед.ч., 3л) в том, в чем можно не отказывать(ед.ч.3л) . Дрова вздумает пилить(тоже) Алеша- милости простим(мн.ч, 1л)! Дед за одну ручку пилы держит(ед.ч., 3л), внук- за другую. Коли берешься(ед.ч., 2л) за дело- доведи(тоже) до конца. А если видишь(тоже), что дело тебе не по рукам, подожди(тоже), когда вырастешь(тоже).
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