1)Прочитай Не баловал дед внука но и (не) отказывал в том, в чём можно (не) отказывать. Дрова вздумает пилить (А, а)лёша - милости просим! Дед за одну ручку пилы держится, внук- за другую. ----Коли берёшься за дело - доведи ...

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1)Прочитай Не баловал дед внука но и (не) отказывал в том, в чём можно (не) отказывать. Дрова вздумает пилить (А, а)лёша - милости просим! Дед за одну ручку пилы держится, внук- за другую. ----Коли берёшься за дело - доведи до конца. А если видишь, что дело тебе не по рукам, подожди, когда вырастеш. Спиши, вставив, где нужно, пропущенные буквы. Укажи лицо и число глаголов

Автор: Гость