Прочитай предложения в парах.. Определи,какой из галаголов 3 лица единственного числа
Русский язык
Прочитай предложения в парах.. Определи,какой из галаголов 3 лица единственного числа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он она оно это 3 лицо ед. ч.
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