Целостность географической оболочки – это А) периодичность и повторяемость одн??х и тех же явлений во времени Б) хозяйственная деятельность человека В) история формирования природного комплекса Г) изменение всех компонентов...
География
Целостность географической оболочки – это А) периодичность и повторяемость одн??х и тех же явлений во времени Б) хозяйственная деятельность человека В) история формирования природного комплекса Г) изменение всех компонентов природы и природных комплексов от экватора к полюсам Д) взаимосвязь и взаимозависимость компонентов природы
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