Кто-нибууудь помогите решить цепочку
Химия
Кто-нибууудь помогите решить цепочку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С₃H₈ + Cl₂ ---> C₃H₇Cl + HCl (hv) C₃H₇Cl + NaOH(водн.) ---> C₃H₇OH + NaCl C₃H₇OH + HCl --> C₃H₇Cl + H₂O C₃H₇OH + C₂H₅OH --> C₃H₇-O-C₂H₅ + H₂O (Kt=H₂SO₄,t) C₃H₇OH ---> C₃H₆ + H₂O (Kt=H₂SO₄,t)
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