Даны множества А=(3,6,7,о,с,10).В=(2,3,а,5,с,7).С=(с,4,2,5,6,7,о).М=(о,х,в). найдите множества, полученные в результате выполнения операций: А U M. B U C , M U(ток перевернутая A . A/C U(ток перевернутая ) M
Алгебра
Даны множества А=(3,6,7,о,с,10).В=(2,3,а,5,с,7).С=(с,4,2,5,6,7,о).М=(о,х,в). найдите множества, полученные в результате выполнения операций: А U M. B U C , M U(ток перевернутая A . A/C U(ток перевернутая ) M
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это легко , сначала знак обьединение , название говорит за себя: все , что в обеих множествах:1)(3,6,7,о,с,10,х,в);2)(2,3,а,5,7,4,6,о);3)знак пересечение:((о);
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