Какого человека называют вежливым? Какие правила вежливости Ты знаешь? Почему Каждый человек должен быть вежливым? 7-8 предложений

Гость: Гость:

Человека называют вежлевым когда он хорошо себя ведёт.Аккуратно всё делает.Например: кушает, одивается,пишет, и.т.д. Правил вежлевости много.Например: когда человек приходит в гости он должен говорить "Здравствуйте!", когда человек поел он должен обязательно сказать: "Спасибо!" Человек должен быть вежливым для того чтоб его уважали,и считали за акуратного. 5-7 предложений написать не удалось.