Какого человека называют вежливым? Какие правила вежливости Ты знаешь? Почему Каждый человек должен быть вежливым? 7-8 предложений
Окружающий мир
Какого человека называют вежливым? Какие правила вежливости Ты знаешь? Почему Каждый человек должен быть вежливым? 7-8 предложений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человека называют вежлевым когда он хорошо себя ведёт.Аккуратно всё делает.Например: кушает, одивается,пишет, и.т.д. Правил вежлевости много.Например: когда человек приходит в гости он должен говорить "Здравствуйте!", когда человек поел он должен обязательно сказать: "Спасибо!" Человек должен быть вежливым для того чтоб его уважали,и считали за акуратного. 5-7 предложений написать не удалось.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вычислите с объяснением и проверкой умножением 112:4 343:7 408:8 567:9 1052:4 3437:7 4096:8 5067:9 Р??ШИТЕ В СТОЛБИК!!!!
Математика
#1305. Представьте произведение в виде суммы и найдите его значение: а) 8,75 • 4 б) 2,3 ??? 5 #1312. Автомашина прошла 3 ч со скоростью 48,4...
Математика
У Ани 40 р Сколько бубликов она может купить по цене 5 р за бублик? 6 р за бублик как н??писать доно помогите пожалуйста очень надо