Решите уравнение 12*х=132,6
Математика
Решите уравнение 12*х=132,6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12х=132,6 х=132,6:12=11.05
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Какого человека называют вежливым?Какие правила вежливости ты знаешь?Почему каждый человек должен быть вежливым?<br /> Сочинение 7-8 предло...
География
Целостность географической оболочки – это А) периодичность и повторяемость одн??х и тех же явлений во времени Б) хозяйственная деятельность чел...
Химия
Дать характеристику реакции по различным признакам. Рассмотреть условия смещени?? химического равновесия вправо. CO+O2=2CO2+Q
Математика