ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗ ПРОШУ СРОЧНО НАДО!!!!!!!!!!!!!Люди стремятся к богатству для того, чтобы увеличить своё благосостояние, удовлетворить свои потребности, быть независимыми. Дополни перечень.

Обществознание

ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗ ПРОШУ СРОЧНО НАДО!!!!!!!!!!!!!Люди стремятся к богатству для того, чтобы увеличить своё благосостояние, удовлетворить свои потребности, быть независимыми. Дополни перечень.

Автор: Гость