ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗ ПРОШУ СРОЧНО НАДО!!!!!!!!!!!!!Люди стремятся к богатству для того, чтобы увеличить своё благосостояние, удовлетворить свои потребности, быть независимыми. Дополни перечень.

Обществознание
ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗ ПРОШУ СРОЧНО НАДО!!!!!!!!!!!!!Люди стремятся к богатству для того, чтобы увеличить своё благосостояние, удовлетворить свои потребности, быть независимыми. Дополни перечень.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что бы иметь больше власти , признания среди других богачей , денежного превосходства.
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