К ночи стало холодно. Мама укрыла сыновей теплым одеялом. разберите предложение п?? членам предложения
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К ночи стало холодно. Мама укрыла сыновей теплым одеялом. разберите предложение п?? членам предложения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К ночи стало(сказуемое) холодно. Мама(подлежащее) укрыла(сказуемое) сыновей тёплым одеялом.
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