Стих ответом которого является слово с только множественным числом плиз скажите ??еня со школы выгонят

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Стих ответом которого является слово с только множественным числом плиз скажите ??еня со школы выгонят
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Автор: Гость
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Гость:
Нет со школы не вигонят
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