Выпишите из текста краткие прилагательные. -Всем ты, Ёж, хорош и пригож, да вот колючки тебе не к лицу! - А что, Лиса, я с колючками некрасивый, что ли? - Да не то чтобы некрасивый... - Может, я с колючками неуклюжий? - Д...
Русский язык
Выпишите из текста краткие прилагательные. -Всем ты, Ёж, хорош и пригож, да вот колючки тебе не к лицу! - А что, Лиса, я с колючками некрасивый, что ли? - Да не то чтобы некрасивый... - Может, я с колючками неуклюжий? - Да не то чтобы неуклюжий... - Так какой же я такой с колючками - то? - Да какой - то ты, брат, с ними несъедобный. (Н.Сладков)
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Краткие прилагательные: Каков? хорош, пригож.
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