помогите пожалуйста номер 73......
Русский язык
помогите пожалуйста номер 73......
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Весной к нам часто прилетают птицы. 2. Рамиз сделал домик для скворцов. 3. Серёда слушал пение соловьёв.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Стих ответом которого является слово с только множественным числом плиз скажите ??еня со школы выгонят
Русский язык
Выпишите из текста краткие прилагательные. -Всем ты, Ёж, хорош и пригож, да вот колючки тебе не к лицу! - А что, Лиса, я с колючками некрасивы...
Русский язык
К ночи стало холодно. Мама укрыла сыновей теплым одеялом. разберите предложение п?? членам предложения
Английский язык