Срочно нужен перевод диолога. Спасибо большое...

Французский язык
Срочно нужен перевод диолога. Спасибо большое...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Твой кролик очень милый. Как его зовут? Лупи Сколько ему лет? Ему два года. Он любит салат и капусту.
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