Рассказ от лица римского воина.

Гость: Гость:

Наш легион прибыл что бы оборонять Рим от варваров. Именно наш легион был единственным на боле брани войском состоявших из настоящих войнов. Остальные были те кто мог держать в руках оружие ( юноши,старики) Но войско варваров напало внезапно и мы понесли большие потери и отступили к городской стене Вот сейчас стоим мы здесь и я рассказываю эту историю