Рассказ от лица римского воина.
История
Рассказ от лица римского воина.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наш легион прибыл что бы оборонять Рим от варваров. Именно наш легион был единственным на боле брани войском состоявших из настоящих войнов. Остальные были те кто мог держать в руках оружие ( юноши,старики) Но войско варваров напало внезапно и мы понесли большие потери и отступили к городской стене Вот сейчас стоим мы здесь и я рассказываю эту историю
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