Мини сочинение на тему,, Твое хобби" 4 предложения + Перевод

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Мини сочинение на тему,, Твое хобби" 4 предложения + Перевод
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я увлекаюсь рисованием. это моё любимое занятие. лучше всего получается рисовать людей и животных, особенно маленьких щенят. всем моим родственникам очень нравится как я рисую, они с радостью рассматривают мои рисунки и восхищаются их красотой I like drawing. this is my favorite hobby . It does best to draw people and animals , especially young puppies . all my family really like how I draw , they are happy to consider my drawings and admire their beauty.
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