Мини сочинение на тему,, Твое хобби" 4 предложения + Перевод
Английский язык
Мини сочинение на тему,, Твое хобби" 4 предложения + Перевод
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я увлекаюсь рисованием. это моё любимое занятие. лучше всего получается рисовать людей и животных, особенно маленьких щенят. всем моим родственникам очень нравится как я рисую, они с радостью рассматривают мои рисунки и восхищаются их красотой I like drawing. this is my favorite hobby . It does best to draw people and animals , especially young puppies . all my family really like how I draw , they are happy to consider my drawings and admire their beauty.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
«найти изменения трех слов Ветви ивы похожи на зеленые волосы .на каждой волосинк?? узелки .это почки. дождевые капли скатываются по ветвям весело ...
Математика
Физика
Русский язык