Пел станцует задумается смотреть спит крича времена настоящие прошлое будуще

Гость: Гость:

Наст.время: спит, прош.вр.: пел, буд.вр.: станцует, задумается Смотреть и крича могут быть составной частью разного времени. Например: крича бегал (прош.в.), крича бегаю (наст.вр.), побегаю крича (буд.вр.)