Пел станцует задумается смотреть спит крича времена настоящие прошлое будуще

Русский язык
Пел станцует задумается смотреть спит крича времена настоящие прошлое будуще
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наст.время: спит,  прош.вр.: пел,  буд.вр.: станцует, задумается Смотреть и крича могут быть составной частью разного времени. Например: крича бегал (прош.в.), крича бегаю (наст.вр.), побегаю крича (буд.вр.)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите перевести на русский my grandma's dot some roller skates
Ответить
Английский язык
Мини сочинение на тему,, Твое хобби" 4 предложения + Перевод
Ответить
Русский язык
«найти изменения трех слов Ветви ивы похожи на зеленые волосы .на каждой волосинк?? узелки .это почки. дождевые капли скатываются по ветвям весело ...
Ответить
Математика
Решите пожалуйста 876,877
Ответить
Физика
Высота аквариума 40 см какое давление оказывает вода на дно аквариума если он запо??нен до верху
Ответить