Пел станцует задумается смотреть спит крича времена настоящие прошлое будуще
Русский язык
Пел станцует задумается смотреть спит крича времена настоящие прошлое будуще
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наст.время: спит, прош.вр.: пел, буд.вр.: станцует, задумается Смотреть и крича могут быть составной частью разного времени. Например: крича бегал (прош.в.), крича бегаю (наст.вр.), побегаю крича (буд.вр.)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
«найти изменения трех слов Ветви ивы похожи на зеленые волосы .на каждой волосинк?? узелки .это почки. дождевые капли скатываются по ветвям весело ...
Математика