(2х+1)2 =(х-2)2 2 за скобками это во второй степени
Алгебра
(2х+1)2 =(х-2)2 2 за скобками это во второй степени
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