Премоугольник разделили на 2 одинаковые части какой периметр прямоугольника если периметр квадрата 32 см
Математика
Премоугольник разделили на 2 одинаковые части какой периметр прямоугольника если периметр квадрата 32 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сторона получившегося квадрата: 32:4=8. Стороны исходного прямоугольника: 8 и 16. Периметр: 8+16+8+16=48. Ответ:48
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