Произведения трёх множителей равно 336. Первых множитель равен 8,а третий-6. Найди второй множитель

Математика
Произведения трёх множителей равно 336. Первых множитель равен 8,а третий-6. Найди второй множитель
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Второй множитель будет отрицательный,что его найти надо  8*6=48 336/48=7 т.к он должен отрицательным ,то в ответ пишем -7 Ответ :-7
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