Решите уравнение 4-5x=5-7(x-3)
Алгебра
Решите уравнение 4-5x=5-7(x-3)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4-5х=5-7х+21 -5х+7х=5+21-4 2х=22 х=22:2 х=11
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