Решите уравнение 4-5x=5-7(x-3)

Алгебра
Решите уравнение 4-5x=5-7(x-3)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4-5х=5-7х+21 -5х+7х=5+21-4 2х=22 х=22:2 х=11
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Люди СОС! Кто написал эту летопись? Заранее спасибо
Ответить
Окружающий мир
Какие виды бабочек существуют во всем мире?
Ответить
Русский язык
Прочитайте. вставьте пропущенные буквы. Укажите падеж имен существительных. без аппетита на березу у шофера из кострюль к вокзалу по улице. Запишит...
Ответить
Русский язык
От данных слов образуйте и запишите по два слова одно с приставкой: от; а другое с приставкой: с; : дать, бить, грести гладить жать бросить
Ответить
Математика
7|x|-3|x=2|=-10 Объяните!
Ответить