Решите уравнение: а) 5х-17=13-х б)4х-9(х-7)= -12 в)15х-(3х-(19-18х))+3х=х+90+2х
Алгебра
Решите уравнение: а) 5х-17=13-х б)4х-9(х-7)= -12 в)15х-(3х-(19-18х))+3х=х+90+2х
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)5x-17=13-x 5x-17-13+x=0 5x+x-17-13=0 6x-30=0 6x=30 x=30/6 x=5; б)4x-9(x-7)=-12 4x-9*x+9*7+12=0 4x-9x+63+12=0 -5x+75=0 -5x=-75 x=75/5 x=15; в)15x-(3x-(19-18x))+3x=x+90+2x 15x-(3x-19+18x)+3x=x+90+2x 15x-3x+19-18x+3x-x-90-2x=0 15x-3x-18x+3x-x-2x+19-90=0 -6x-71=0 -6x=71 x=71/6 x=11 целых пять шестых
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