Решите уравнение:х в квадрате +14х+33=0 разложив его левую часть на множители с помощ??ю выделения квадрата двучленна и применив формулу разности квадратов двух выражений

Алгебра

Решите уравнение:х в квадрате +14х+33=0 разложив его левую часть на множители с помощ??ю выделения квадрата двучленна и применив формулу разности квадратов двух выражений

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