Решите уравнение:х в квадрате +14х+33=0 разложив его левую часть на множители с помощ??ю выделения квадрата двучленна и применив формулу разности квадратов двух выражений
Алгебра
Решите уравнение:х в квадрате +14х+33=0 разложив его левую часть на множители с помощ??ю выделения квадрата двучленна и применив формулу разности квадратов двух выражений
Ответ(ы):
Гость:
X^2+14x+33=0 x^2+2*7x+33+16-16=0 x^2+2*7x+49-16=0 (x+7)^2-16=0 (x+7)^2-4^2=0 ((x+7)+4)((x+7)-4)=0 (x+7+4)(x+7-4)=0 (x+11)(x+3)=0 получим два уравнения х+11=0 и х+3=0 х=-11 х=-3 Ответ: -11 и -3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
В группе 20 студентов из которых 4 отличника, какова вероятность что из 8 наугад выб??анных студентов не окажется ни одного отличника
Математика