Решите уравнение log5(x+1)+log5(x-3)=1

Гость: Гость:

О.Д.З. (х+1)>0 (х-3)>0 log5(х+1)+log5(х-3)=log5((х+1)(х-3))log5((х+1)(х-3))=1 по свойству логарифмов: (х+1)(х-3)=5после решения получившегося квадратного уравнения:х2-2х-8=0 имеем х=4 х= -2 не входит в О.Д.З. Ответ: х=4