Решите уравнение log5(x+1)+log5(x-3)=1
Математика
Решите уравнение log5(x+1)+log5(x-3)=1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
О.Д.З. (х+1)>0 (х-3)>0 log5(х+1)+log5(х-3)=log5((х+1)(х-3))log5((х+1)(х-3))=1 по свойству логарифмов: (х+1)(х-3)=5после решения получившегося квадратного уравнения:х2-2х-8=0 имеем х=4 х= -2 не входит в О.Д.З. Ответ: х=4
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