Исключения степени прилагательных в английском
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Исключения степени прилагательных в английском
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Bad -worse -the worst good -better- the best many -more -the most far -further- the furthest old -elder -the eldest
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