Какие греческие боги и герои согласно мифам,обитали в Эвскинском море на сияющем ??строве?

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Согласно легенде, Чёрное море сначала было названо древними греками Понтом Аксинским, то есть " морем негостеприимным". Это случилось после неудачной попытки напасть на жителей благодатной Тавриды (ныне Крыма) и сильному шторму, помешавшему воинствующим грекам осуществить свой план. Спустя некоторое время греки смогли наладить торговые связи с жителями Тавриды и стали активно использовать морские пути Черного моря. После этого переименовали его в Понт Эвскинсий, что значит "море гостеприимное". Сияющим (а так же островом блаженных, Белом, Змеиным, Ахилловым) был прозван остров Левка. Этот священный для греков кусок суши, согласно греческой мифологии, создал Посейдон в ответ на просьбу матери Ахилла. Дабы та смогла оставить в этом спокойном месте душу сына после его гибели. Там же, как гласит предание, состоялась встреча Елены Прекрасной и Ахилла. И их свадьба, на которой пировали многие греческие боги, в том числе Посейдон и Афродита.