ПРОСТЕНЬКИЕ ЛОГАРИФМИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ. Пожалуйста, помогите, хотя бы 5 и 6. Большое спасибо

Гость: Гость:

5) logx по осн √3+logx по осн 9=10 х>0 4logx по осн 9+logx по осн 9=10 5logx по осн 9=10 logx по осн 9=2 х=81 6)1.ОДЗ х<10, x>3 log(10-x)(x-3)≤6 (10-x)(x-3)≤6 x²-13x+36≥0 х1=9, х2=4 подходят по ОДЗ. 6)2.Пусть logx по осн2=а получим а²-3а-4≤0 а∈[-1;4] -1≤logx по осн2≤4 log 1/2 по осн2≤logx по осн2≤log16 по осн2 1/2≤х≤16 х∈[1/2;16]