Помогите пожалуйста номер 243

Математика
Помогите пожалуйста номер 243
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)15,30,45,60 2)23,46,69
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите примеры 1)6351-6351:(34+53) 2)5986:73+66174:82
Ответить
Информатика
Переведите числа A9F,1 в16 в десятичную систему счисления. РАСПИШИТЕ !!!!!
Ответить
География
Наибольшая площадь этого материка Находится между северным и южным тропиками
Ответить
Русский язык
1.произвести фонетический разбор слова: лесная 2. Произвести морфемный разбор слова: морозный
Ответить
Математика
Длина веревки18м.Для качелей отрезали1:3веревки. сколько метров веревки отрезали?с??олькометров веревки осталось?
Ответить